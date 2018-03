Alessandra Amoroso torna ad 'Amici': "Non dimentico chi ero e chi sono ora"

E' ufficiale. Dopo le indiscrezioni circolate in mattinata, Alessandra Amoroso conferma che prenderà parte alla prossima edizione di "Amici". Un ritorno alle origini per la cantante salentina, che qui ha conosciuto il successo dopo la vittoria nel 2009, e che stavolta vedrà di nuovo protagonista, ma stavolta da professionista. La Amoroso farà parte della commissione esterna che, secondo il nuovo regolamento in vigore da quest'anno, valuterà le esibizioni degli allievi.

"Sono qui non per promozione né per giudicare, ma per ascoltare e dare consigli come una sorella maggiore", scrive Sandrina nell'ultimo post su Instagram, in cui si immortala dopo tanto tempo nella sala prove del talent show di Canale 5, in partenza sabato 7 aprile con la fase serale.

"Dopo quasi 10 anni - si legge nel messaggio - torno a casa in altre vesti, non dimenticando chi ero e chi sono adesso. Una donna consapevole di ciò che ama, di ciò che ha vissuto e che non vuole perdere... Un amore spropositato per la musica solo per la musica". L'umiltà, tratto distintivo dell'artista pugliese, infatti, è la stessa di dieci anni fa: "Una nuova esperienza che sono sicura mi formerà tanto e sono felice di farla per la prima volta in una casa che mi ha accolto, con una mamma che mi ha protetta e tranquillizzata e tanti amici..."

Amici, componenti commissione esterna

Insieme ad Alessandra, questi i nomi degli artisti che fanno parte della commissione esterna: Heather Parisi (ballerina e showgirl, tornata in Italia un anno fa con "NemicAmatissima" insieme a Lorella Cuccarini - e numerose polemiche); Giulia Michelini (attrice protagonista della fiction di successo "Rosy Abate", nota per avere un rapporto piuttosto ansiogeno con la tv, dove si mostra sempre in grande imbarazzo ed agitazione: c'è curiosità per vedere come vivrà il nuovo ruolo); Simona Ventura (conduttrice, ex regina delle prime serate Rai); Ermal Meta (il cantautore albanese ha accettato di restare ad Amici, dove lo scorso anno – sempre nella fase serale del programma – sedeva in giuria insieme ad Ambra Angiolini, Eleonora Abbagnato e Daniele Liotti); Marco Bocci (attore alle prese con la sua prima esperienza in tv fuori da un set).