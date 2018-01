"Amore criminale" a rischio, la senatrice Pd: "Trasmissione da chiudere"

Dopo l'ottimo esordio di Veronica Pivetti al timone, che già alla prima puntata ha doppiato i risultati di Asia Argento, alla conduzione del programma lo scorso anno, arriva una doccia gelata per "Amore criminale". Il programma cult di Rai 3, che racconta storie di violenza consumata all'interno delle mura domestiche, è sotto la lente d'ingrandimento da parte della Commissione parlamentare di inchiesta su femminicidio e violenza di genere.

La senatrice Pd Francesca Puglisi, presidente della Commissione, chiede a voce alta la chiusura della trasmissione. "La trasmissione Rai Amore Criminale va chiusa - scrive sulla sua pagina Facebook - Romanzare crimini efferati come il femminicidio di questa sera, contribuisce a rafforzare insani propositi emulativi di colore che, incapaci di dare un senso alla propria esistenza, credono di poter approdare all'immortalità mediatica tramite la distruzione propria e altrui".

Una battaglia che la Commissione parlamentare in questione non fa da sola: "Lo hanno chiesto i centri antiviolenza - si legge ancora nel post della senatrice Puglisi - che dopo ogni puntata vedono arrivare donne terrorizzate ai centri, convinte che quello sarà il loro inevitabile destino. Il Generale Tullio Del Sette, ha sottolineato come l'Emulazione in questo genere di reati gioca un ruolo fondamentale. Il servizio pubblico ha il dovere di contribuire alla lotta al femminicidio. Amore Criminale va chiusa. Basta".

Francesca Puglisi sta scrivendo una lettera al presidente della Rai Monica Maggioni, che a giorni quindi dovrà esprimersi in merito.