Su Canale 5 "L'amore strappato" con Sabrina Ferilli: tutte le anticipazioni della serie tv

Al via prossimamente su Canale 5 “L’amore strappato”, nuova serie tv in tre serate, tratta da una storia vera, con protagonista Sabrina Ferilli. La fiction, prodotta da Jeky Productions, e diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, racconta di un incredibile errore giudiziario in cui una bambina di appena sette anni, viene strappata alla sua famiglia.

L'amore strappato, nuova fiction con Sabrina Ferilli

La mamma, interpretata dalla Ferilli, lotta con tenacia, coraggio e determinazione per dimostrare l’innocenza del marito, Enzo Decaro, ingiustamente accusato di molestie, e per riavere la sua bambina.

La fiction è liberamente ispirata al libro “Rapita dalla Giustizia”, scritto dalla protagonista ormai più che ventenne Angela Lucanto, insieme a Maurizio Tortorella e Caterina Guarneri.

“L’amore strappato” è una storia che lascerà con il fiato sospeso, raccontando tappa per tappa, la dolorosa battaglia di una famiglia felice sconvolta da un’accusa infamante.

L'amore strappato: anticipationi seconda puntata domenica 7 aprile

Continua la battaglia legale per scagionare Rocco e Rosa si vede negare ancora una volta il ricongiungimento con sua figlia. Nel frattempo Arianna conosce una famiglia che vuole adottarla. Rosa ha perso le sue tracce ma incontra un uomo che sostiene di averla vista e di poterle rivelare dove si trova.

L’amore strappato: anticipazioni prima puntata domenica 31 marzo

La vita ordinaria di Rosa (Sabrina Ferilli) e di suo marito Rocco (Enzo Decaro) viene sconvolta quando le forze dell’ordine portano via la figlia Arianna. I due ancora ignorano che qualcuno ha denunciato Rocco per abusi nei confronti della bambina. Mentre l’uomo, vittima di una menzogna, si troverà a difendere la propria innocenza, Rosa dovrà decidere se stare dalla parte del marito o schierarsi contro di lui per riavere sua figlia.

Rocco vive la durezza del carcere, intanto la piccola Arianna affronta la sua prigionia nella casa famiglia grazie ad una nuova amica. Rosa si rimbocca le maniche per proteggere la sua famiglia dal pregiudizio della comunità. La donna confida che il processo sancisca finalmente l’innocenza di suo marito: Smiraglia (Ricky Tognazzi), il nuovo avvocato assunto per la difesa di Rocco, sembrerebbe avere un asso nella manica.