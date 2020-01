Andrea Vianello in tv dopo l’ictus: “E’ arrivato come una botta, un fulmine”

Andrea Vianello è tornato in tv dopo un anno di assenza dovuta alle conseguenze di un ictus che gli ha impedito di parlare. Lo ha fatto ieri, sabato 18 gennaio 2020, nel programma ‘Le parole della settimana’ di Rai3 condotto da Massimo Gramellini, occasione per raccontare la dolorosa vicenda descritta nel libro ‘Ogni parola che sapevo’ nel quale ha ripercorso tutto quello che ha vissuto nell'anno di lontananza dal piccolo schermo.

“E’ la prima volta che torno in uno studio e neanche la vera prima volta ero così emozionato” ha esordito il giornalista accolto dagli applausi del pubblico in studio: “Non pensavo potesse succedere, devo dire non era neanche così importante, perché quando mi sono svegliato e non riuscivo a parlare non è stata la prima cosa a cui ho pensato”.

“L'ictus è stato devastante, una bomba. Ho imparato di nuovo a parlare e non riuscendoci avevo difficoltà anche a scrivere, quindi questo libro è diventato per me un esercizio”, ha proseguito: “Io sono stato fortunato perché non ho avuto dei problemi fisici, le persone hanno vergogna di farsi vedere e anche io, nonostante non avessi dei danni evidenti, sul volto, dentro io mi sentivo così. Ancora adesso ho qualche difficoltà, ma sono qui per dire che si può fare, si può recuperare”.





Andrea Vianello ringrazia il pubblico: “E’ stato incredibilmente emozionante”

L’emozione con cui Andrea Vianello ha descritto il delicato periodo affrontato è stato accolto con un’ondata di affetto da parte dei telespettatori di Rai Tre, a cui il giornalista ha rivolto il suo ringraziamento attraverso la sua pagina Twitter.

"Tornare in tv è stato incredibilmente emozionante. Grazie a tutti i messaggi, davvero, in particolare quello via Messenger di Lucia, l'infermiera del 118 che mi ha soccorso a casa quel 2 febbraio. Grazie, Lucia", si legge nel post, commentato dai follower che sperano di rivederlo quanto prima quale protagonista della tv di cui è grande professionista.

