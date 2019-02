Sospeso "Rabona", Andrea Vianello: "Alle prese con un infortunio come capita a un calciatore"

Si prende una pausa Andrea Vianello, che dopo anni dietro le quinte, era tornato in questa stagione nelle vesti di conduttore al timone di "Rabona - Un colpo a sorpresa", in onda su Rai 3 tutti i venerdì in seconda serata. Un programma sul calcio, una delle sue più grandi passioni, messo in piedi per accendere i riflettori sugli aspetti più umani di questo sport.

Su Twitter l'annuncio del giornalista: "Come durante una stagione può capitare a un calciatore, mi trovo alle prese con un infortunio. Torneremo presto in forma, con Rabona e con il resto. Grazie a tutti, non perdiamoci di vista". Rabona, dunque, per ora è sospeso e sui social sono tanti i messaggi di affetto, soprattutto da parte dei colleghi. Marco Liorni, Pierluigi Pardo, Diego Bianchi, e ancora Salvo Sottile, Andrea Delogu, Federico Russo, tutti uniti in un unico coro per il loro amico: "Daje!".

Come durante una stagione può capitare a un calciatore, mi trovo alle prese con un infortunio. Torneremo presto in forma, con Rabona e con il resto. Grazie a tutti, non perdiamoci di vista — Andrea Vianello (@andreavianel) 13 febbraio 2019

A parte il tweet di Vianello nessun'altra notizia ufficiale sulle sue condizioni di salute, né su quando riprenderà il programma, di cui abbiamo parlato proprio con lui, su Today, lo scorso novembre. "Con Rabona racconto storie ed emozioni attraverso il calcio - ci ha spiegato - In Rai mancava da un po'". E il nostro augurio è che torni presto. Qui l'intervista integrale