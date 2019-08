Operazione per Angelo Sanzio: "Devo ringraziare Barbara d'Urso"

E' dovuto tornare in sala operatoria per evitare gravi problemi di salute. Angelo Sanzio, 29 anni, detto il 'Ken umano' proprio in virtù dei suoi tanti interventi estetici, è stato costretto ad operarsi di nuovo per risolvere un problema di salute insorto dopo i tanti ritocchi eseguiti per assomigliare al fidanzato di Barbie. Divenuto famoso grazie alla partecipazione al Grande Fratello 2018, il ragazzo ringrazia oggi Barbara d'Urso, perché "è stata lei ad accorgersi che sui miei zigomi c'era qualcosa che non andava".

“Mi hanno rimosso delle masse in silicone che erano state inserite nei miei zigomi e mi hanno sistemato una cicatrice sugli occhi - ha raccontato Angelo al settimanale Vero - Era la conseguenze di una blefaroplastica che avevo fatto in precedenza. Mi sto muovendo chiedendo l’aiuto di persone competenti”. E ancora: “Devo ringraziare Barbara d’Urso e un suo opinionista, il professor Alessandro Gualdi: nel corso di una puntata di Pomeriggio 5 si sono accorti che c’era qualcosa che non andava. Negli anni passati mi sono affidato a quelli che ritenevo essere dei bravi specialisti – ma in realtà non lo sono! – e con il passare del tempo si sono presentati degli inestetismi”.