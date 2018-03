La figlia di Anna Marchesini e la battaglia in tribunale contro il padre: "Nessun reato"

Arriva la parola fine sulla battaglia legale della figlia di Anna Marchesini contro suo padre Pasquale Valente. Virginia Valente aveva denunciato un anno fa il papà alla Procura e al Garante della Privacy per aver rilasciato dichiarazioni a mezzo stampa e in tv riguardanti l'attrice scomparsa nel 2016 e la loro famiglia, lanciando appelli per ricucire il rapporto con la ragazza. Coinvolti nella vicenda anche Barbara D'Urso, che ospitò due volte a "Domenica Live" Pasquale Valente, e il settimanale "DiPiù", che pubblicò una lettera dell'ex marito della Marchesini.

Il gip, pur riconoscendo la violazione della privacy, ha deciso di archiviare. "Nessuna natura diffamatoria - si legge nella sentenza - ma pochezza intellettuale di chi pone in essere certi fenomeni". Il caso è chiuso.

Insomma, non ci sarà nessuna conseguenza legale per Pasquale Valente, né tantomeno per Barbara D'Urso, ma la stoccata si fa sentire, eccome.