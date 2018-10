Anna Moroni, addio Rai dopo "La Prova del Cuoco": la nuova avventura con Davide Mengacci

Anna Moroni, storico e amatissimo volto della tv, debutta su Retequattro per condurre in coppia con Davide Mengacci "Ricette all'italiana", tutti i giorni, dal lunedì al sabato a partire dal 22 ottobre. Una nuova avventura per la famosa cuoca, che ha lasciato "La Prova del Cuoco" dopo l'addio di Antonella Clerici, con cui aveva iniziato a muovere i primi passi in tv.

E' la prima - ma non l'unica - novità della trasmissione quotidiana dedicata alla cucina e alla promozione del territorio, che da oltre dieci anni racconta l'Italia più vera. "Ricette all'italiana" cambia inoltre programmazione: raddoppia l'appuntamento quotidiano e propone, nella prima parte, alle ore 11.30 alle 12.00, "Ricette all'italiana - Il viaggio" e, nella seconda, alle ore 12.30 alle 13.00, "Ricette all'italiana - Il menù".

La prima parte è un itinerario alla scoperta dei luoghi e delle eccellenze enogastronomiche regionali del Paese, per illustrare prodotti di stagione, metodi di coltivazione e filiera, consigli per la conservazione e il consumo dei cibi. Nel corso della seconda parte invece sarà presentato e realizzato un menù pensato e preparato ad hoc da Anna Moroni e Davide Mengacci.

Imperdibile, inoltre, la puntata del sabato, dove la coppia è fianco a fianco ai fornelli per consigliare manicaretti preparati a quattro mani, conditi da sano buonumore. In chiusura, infine, i consigli di bellezza e benessere di Gianluca Mech.