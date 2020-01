Anna Oxa e l'infortunio a Ballando con le stelle: "Da quell'anno nella black list della Rai"

(Nel video sopra Anna Oxa a 'Live - Non è la d'Urso')

Si è tolta qualche sassolino dalla scarpa Anna Oxa, domenica pomeriggio, a 'Live - Non è la d'Urso'. La cantante è tornata sull'argomento Rai, scottante dopo l'infortunio a 'Ballando con le stelle' nel 2013: "Da quell'anno la Rai mi ha tolto la possibilità di entrare nei suoi programmi".

La Oxa è entrata nei particolari: "Milly Carlucci mi disse che ero nella black list. L'anno dopo l'infortunio, Milly mi chiede di tornare come ospite e di portare qualcosa di particolare. Ci lavoro per un mese intero. Quando lo studio legale della Rai doveva firmare il contratto non firma e sparisce questo incontro dalla Carlucci. Nello stesso anno, il 31 dicembre, mi propongono di partecipare all'ultimo dell'anno con Carlo Conti. Anche lì, nel momento in cui la Rai deve chiudere i contratti non firma, ma attraverso il mio avvocato vengo a sapere di una lettera scritta dall'avvocato Spadafora della Rai, in cui si chiedeva di rinunciare ai diritti dell'infortunio per poter firmare il contratto del 31 con Conti. Non solo, anche di non far sapere questa informazione a terzi, altrimenti ci sarebbe stato un risarcimento danni di 50 mila euro. Io invece ho pubblicato questa lettera e anche quel programma è saltato".

"Hanno utilizzato per diversi anni la scusa del contenzioso - ha spiegato ancora Anna Oxa -, ma io non avevo aperto nessun contenzioso, che è stato aperto l'anno scorso. Pare non si riesca ad avere il risarcimento del mio infortunio". Insomma, i rapporti con la Rai sembrano essere molto tesi ancora oggi e Barbara d'Urso ci sguazza: "La prossima volta continuerai a venire da me".