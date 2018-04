Anna Tatangelo vince Celebrity Masterchef: “Mio figlio Andrea è fiero di me”

Alla fine ha vinto lei, la cantante di Sora ‘prestata’ alla gara del talent culinario più famoso del momento: Anna Tatangelo è salita sul gradino più alto di Celebrity Masterchef, lasciando il secondo posto a Orietta Berti e il terzo a Davide Devenuto.

“Sono felicissima perché è uscita la mia vera personalità, la mia parte più spontanea e quella voglia di leggerezza che in genere tengo solo per chi mi conosce bene” ha scritto su Instagram la concorrente poco dopo la fine della puntata: "Felice perché posso dedicare il premio vinto a due realtà a cui tengo molto: l’associazione ‘Doppia Difesa’ per la tutela delle donne che subiscono violenze, e l’ospedale pediatrico “Bambin Gesù'. Felice perché mio figlio Andrea ora quando cucino per lui mi dice “Mamma, ho capito perché hai vinto Masterchef” e stasera mi ha abbracciata, ed emozionato mi ha detto ‘Mamma sono fiero di te’”.

La cantante poi ha ringraziato i compagni di avventura i telespettatori e i fan a cui ha dato appuntamento al 20 aprile con l’uscita del suo nuovo singolo.

A Gigi D’Alessio, com’era prevedibile dopo gli ultimi sviluppi, nessun accenno: i due, infatti, non sono più una coppia, sebbene abbiano mantenuto dei buoni rapporti e un affetto reciproco manifestato nel corso di una recente puntata del Maurizio Costanzo Show.

Celebrity MasterChef, la finale: Anna Tatangelo vincitrice

La Mistery Box che nascondeva tre lampadine rappresentanti tre idee geniali, ha indicato ai tre finalisti di creare un tris di piatti in grado di convincere i giudici. Con carne di cervo, paccheri alla norma e sogliola, in un’ora e mezza Anna Tatangelo ha superato gli avversari.

L’Invention Test ha riguardato i ricicli. A parte la vincitrice della prima prova, Berti e Devenuto hanno dovuto fronteggiare un imprevisto al buio, ovvero sale extra aggiunto a tradimento e l’aumento improvviso del numero di porzioni. Ad uscirne sconfitto l’attore di ‘Un posto al sole’.

La prova finale del menù degustazione ha visto le contendenti sfidarsi sotto lo sguardo vigile dei familiari (grande assente Gigi D’Alessio), giunti per l’occasione e il menu “Delicata follia” di Anna è risultato vincente contro quello “dell’Orietta”.

"Per me è come se fosse un nuovo punto di partenza. Negli ultimi mesi mi ero un po' più chiusa, ora posso dire che è Anna è tornata", ha confessato.

Il denaro in palio per la vittoria - 100mila euro - vanno metà all'associazione di Michelle Hunziker e Giulia Buongiorno "Doppia difesa" e metà al Bambin Gesù di Roma.