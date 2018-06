E' morto Anthony Bourdain, chef e compagno di Asia Argento: si è suicidato

Anthony Bourdain è morto. Lo chef e conduttore televisivo statunitense, divenuto famoso in Italia per la relazione con Asia Argento, a cui era ufficialmente legato da circa un anno, si sarebbe suicidato impiccandosi. A comunicarlo la CNN, con cui Bourdain collaborava da tempo. Secondo l'emittente, la stella della cucina era in Francia per lavorare ad un nuovo episodio del programma "Parts Unknown" ed è stato trovato privo di sensi nella sua camera d'albergo dal collega francese Eric Ripert. Aveva 61 anni.

"È con grande tristezza che possiamo confermare la morte del nostro amico e collega, Anthony Bourdain", ha detto il network in una dichiarazione venerdì mattina. "Il suo amore per la grande avventura, i nuovi amici, il buon cibo e le bevande e le straordinarie storie del mondo lo hanno reso un narratore unico, i suoi talenti non hanno mai smesso di stupirci e ci mancherà moltissimo. I nostri pensieri e preghiere sono con sua figlia e famiglia in questo momento incredibilmente difficile".

Chi era Anthony Bourdain

Bourdain è stato un pioniere dell'abbinamento tra cucina e media. E' approdato sul piccolo schermo prima su Food Network, poi con 'Anthony Bourdain: No Reservations' -vincitore di due Emmy- su Travel Channel. Nel 2013, 'Parts Unknown' (in Italia sbarcato col titolo 'Cucine segrete') ha segnato l'inizio del binomio con la Cnn.

La storia d'amore con Asia Argento

La notizia della relazione tra Anthony e Asia era arrivata lo scorso febbraio dalle pagine del settimanale Chi. La stessa rivista che, qualche giorno fa, ha fotografato Asia mano nella mano con un altro uomo, il giornalista francese Hugo Clement, insinuando il dubbio (mai confermato dai diretti interessati) che la storia d'amore fosse finita. Eppure dieci giorni fa la coppia si è immortalata insieme a Firenze.

Bourdain lascia la figlia Ariane, 11 anni, nata dalla precedente relazione con Ottavia Busia Bourdain, a cui è stato legato fino al 2016.