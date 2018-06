Addio a Anthony Bourdain, chi era lo chef scrittore e re dei fornelli

La notizia della morte improvvisa di Anthony Bourdain sta facendo il giro del mondo per lasciare sgomenti quanti conoscevano lo chef e scrittore di fama internazionale.

Amico di Barack Obama e compagno di Asia Argento, il 61enne americano, primo a portare la cucina in tv e a diventare star del suo settore, è stato rinvenuto senza vita stamattina in un albergo di Strasburgo, in Francia, dove stava girando un episodio del suo programma ‘Parts Unknow’.

Secondo le prime notizie, Anthony Bourdain si sarebbe suicidato impiccandosi.

“È con grande tristezza che possiamo confermare la morte del nostro amico e collega, Anthony Bourdain", ha annunciato la Cnn, emottente con cui collaborava da tempo: "Il suo amore per la grande avventura, i nuovi amici, il buon cibo e le bevande e le straordinarie storie del mondo lo hanno reso un narratore unico, i suoi talenti non hanno mai smesso di stupirci e ci mancherà moltissimo. I nostri pensieri e preghiere sono con sua figlia e famiglia in questo momento incredibilmente difficile".

Chi era Anthony Bourdain

Anthony Bourdain è stato un pioniere dell'abbinamento tra cucina e media.

Approdato sul piccolo schermo prima su Food Network, poi con 'Anthony Bourdain: No Reservations' -vincitore di due Emmy- su Travel Channel. Nel 2013, 'Parts Unknown' (in Italia arrivato col titolo 'Cucine segrete') ha segnato l'inizio del binomio con la Cnn.

Nato a New York nel 1956 - avrebbe compiuto 62 anni il prossimo 25 giugno – con il suo primo libro libro Kitchen Confidential, l'autobiografia sesso, droga e cucina pubblicata nel 2000, si era guadagnato la strada del successo che ha percorso per tutta la sua vita viaggiando in ogni parte del mondo, vivendo in prima persona e raccontando le diverse culture proprio attraverso le varie tradizioni culinarie.

Lo chef lascia una figlia Ariane, di 11 anni, avuta dalla sua seconda moglie, un’italiana Ottavia Busia da cui aveva divorziato nel 2016.

Pochi mesi dopo, l’incontro con Asia Argento sul set romano di una puntata di Parts Unknown. I due facevano coppia da più di un anno.

La carriera

Anthony Bourdain, diplomato al Culinary Institute of America, ha lavorato in famosi ristoranti di New York e firmato numerosi articoli su vari prestigiosi quotidiani, dal New York Times, a The Times, da The Observer a The Independent.

La sua notorietà è stata ulteriormente incrementata dalla sua partecipazione in varie serie televisive, come ‘Senza prenotazione (Anthony Bourdain: No Reservations)’ in Italia visibile prima su Sky e dal 2011 sul digitale terrestre su Rai 5. Dal 2014, su La EFFE, lo chef è stato protagonista di viaggi in tutto il mondo, alle prese con la cucina locale, i costumi, la cultura del luogo. Inoltre, è stato giudice nella trasmissione televisiva Top Chef.

Anthony Bourdain: “Io, re dei fornelli, pazzo per i polli arrosto”

Così si Anthony Bourdain si definì in un’intervista rilasciata a Repubblica nell’ottobre 2017, poco dopo l’uscita dell’ultimo libro ‘Mi miei appetiti’.

“Quando ho iniziato, il cuoco era un servo, un cameriere, un uomo delle pulizie, e a nessuno interessava sapere che cosa consigliasse (…) Il cuoco è un lavoro molto fisico, molto usurante, anche mentalmente. Lavori tante ore, di notte, devi essere veloce, coordinarti con gli altri. Tutto questo richiede un enorme rigore”, confidò allora a proposito dei suoi esordi e della sua carriera.

“Cambiò tutto in una notte. Avevo quarantaquattro anni ed ero al verde. Il giorno prima stavo a friggere le patatine, il giorno dopo il mio libro era nella lista dei bestseller del New York Times”, ricordava Bordain.