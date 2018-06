Anthony Bourdain, le indagini dopo la morte: "Nessun dubbio sul suicidio"

A qualche ora dalla notizia della morte di Anthony Bourdain, noto chef e personaggio televisivo trovato senza vita ieri in un hotel di Strasburgo, il procuratore di Colmar ha rivelato che l’uomo si è ucciso con la cinta di un accappatoio nel bagno della sua stanza d'albergo.

L’esito delle indagini, inoltre, ha rivelato che "non ci sono elementi che indichino che qualcuno sia entrato nella stanza". Sul corpo infatti non sono stati trovati segni di violenza e il procuratore ha quindi ribadito che si è trattato di un suicidio.

Saranno ora gli esami tossicologici a svelare se Bourdain, fidanzato con l'attrice Asia Argento, assumesse farmaci o abbia fatto uso di altre sostanze.

Il suicidio è avvenuto a Colmar, la regione dell'Alsazia in cui lo chef si trovava per girare un nuovo episodio della sua serie "Parts Unknown", in onda sulla Cnn.

Morto Bourdain, Asia Argento: "Era il mio amore, sono devastata"

Asia Argento, 42 anni, dopo la scomparsa di Anthony Bourdain al quale era sentimentalmente legata da più di un anno, ha commentato così la morte dello chef e conduttore televisivo: "Anthony dava tutto se stesso in tutto quello che faceva. Era una persona brillante, uno spirito coraggioso che ha toccato ed ispirato tante persone e la sua generosità non aveva limiti. Lui era il mio amore, la mia roccia, il mio protettore. Sono più che devastata. I miei pensieri vanno alla sua famiglia. Vorrei che voi rispettaste la loro privacy e la mia".

Solo una settimana fa i due erano apparsi insieme in una clip che li riprendeva felici insieme.