Anthony Manfredonia arrestato per truffa

Ancora guai giudiziari per Anthony Manfredonia. Sabato 19 maggio il 36enne è stato arrestato per truffa dai carabinieri della Stazione di Caserta. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, hanno smascherato diverse truffe on-line realizzate dall'uomo tra il 2014 ed il 2017.

Come riporta CasertaNews.it, i militari, guidati dal capitano Andrea Cinus, hanno fatto irruzione a Castel Volturno dove Manfredonia, divenuto noto alla cronaca rosa per le relazioni con Silvie Lubamba e Barbara De Rossi, era impegnato nei casting del suo film "Lola", le cui riprese sarebbero dovute iniziare a breve proprio nel casertano, e gli hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

L'attività investigativa ha fatto emergere come Manfredonia fosse solito mettere annunci, su diversi siti internet specializzati (www.subito.it, iltrovatreni.it e shpock.com), per la vendita di orologi e biglietti ferroviari. Quando le vittime acquistavano la merce in vendita, perfezionando i pagamenti su carte prepagate o conto corrente, intestate allo stesso Manfredonia o comunque rinconducibili a lui, spariva non inviando nulla ai malcapitati. Complessivamente sono stati accertati almeno 15 episodi, con altrettante denunce da parte di vittime di tutta Italia. La truffa più consistente è stata quella della vendita di un orologio per 700 euro.

A commentare l'arresto di Manfredonia, in particolare, Selvaggia Lucarelli, che ha ripreso la notizia attaccando Barbara d'Urso, con cui in queste ore: la giornalista ha ricordato che Barbara, in passato, ha più volte ospitato l'uomo nei suoi programmi nonostante le denunce per minacce e stalking ricevute da Mary D'Onofrio, sua compagna dell'epooca.

A proposito. Ieri è stato arrestato questo personaggio per truffe. Intanto aveva ricevuto due condanne per minacce e stalking nel luglio 2016. Chissà chi lo ospitava per infangare la donna che poi lo ha fatto condannare... https://t.co/nwAvLdYXmA — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) 20 maggio 2018

Per Manfredonia si sono aperte le porte del carcere di Santa Maria Capua Vetere.

