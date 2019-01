Anticipazioni C'è Posta per Te: Claudio Amendola tra gli ospiti

Sabato 2 febbraio, in prima serata su Canale 5, quarto appuntamento con 'C'è Posta per Te', il people show di Maria De Filippi. Protagonista di una delle sorprese l'amato attore, conduttore e regista Claudio Amendola.

Poco fa, sul profilo Facebook della trasmissione, è apparsa una breve anticipazione dell'ospitata dell'artista romano. Chiamato per fare una sorpresa ad uno dei protagonisti della puntata, l'attore entra in studio accolto dagli applausi scroscianti del pubblico. "Questo è affetto vero, Maria", dice alla presentatrice, "Io me ne accorgo ogni giorno quando cammino per strada". Poi si siede tra il pubblico, mimetizzandosi tra i telespettatori, per ascoltare la storia con discezione.

In basso, Claudio Amendola nello studio di C'è Posta per Te

Anticipazioni C'è Posta Per Te: il format

C'è Posta per Te tiene compagnia al pubblico da vent'anni ed è uno dei pochi programmi televisivi in grado di catturare l'attezione dei telespettatori oggi come nel Duemila. Il successo è inarrestabile. Il format 'C'è Posta per Te' nasce nel 1999, quando Maria De Filippi insieme allo sceneggiatore e autore televisivo Alberto Silvestri ha l'idea di una trasmissione che faciliti le relazioni tra le persone, che consenta loro di superare impedimenti e barriere geografiche, emotive e di vita.

In studio a raccontare le storie più disparate, a volte commoventi e altre divertenti, la stessa De Filippi.

Negli anni, il successo di "C'è Posta per Te" ha varcato da tempo i confini nazionali: ad oggi è stato esportato in ben 24 nazioni, tra cui Spagna, Francia, Grecia, Germania, Portogallo, Libano, Turchia, Marocco, Tunisia, Argentina, Peru', Venezuela, Romania, Bulgaria, Belgio, Canada e USA.