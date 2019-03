Ciao Darwin, anticipazioni: Family Day vs Gay Pride con Povia e Luxuria

Venerdì 22 marzo, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “Ciao Darwin 8”, l’esilarante show antropologico condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti.

Anticipazioni Ciao Darwin

Questa settimana le categorie che si sfideranno a colpi di prove semiserie per fissare i caratteri dominanti del Terzo Millennio saranno Family Day e Gay Pride. A capitanare le due squadre, rispettivamente, Povia e Vladimir Luxuria.

Ha riscosso moltissimo successo sui social e tra il pubblico in studio l’iconica Madre Natura apparsa nella puntata d’esordio: Ema Kovac, bellissima modella croata di 24 anni, appassionata di disegno e laureanda in economia a Milano.

Grande attesa, quindi, per la nuova splendida Madre Natura depositaria del meccanismo della casualità scelta per questa settimana.

Anticipazioni Ciao Darwin, il format

Programma cult di Canale 5, 'Ciao Darwin' ha festeggiato vent'anni di percorrenza sul piccolo schermo. La prima puntata è andata in onda infatti il 3 ottobre del 1998. Da allora, sei le edizioni collezionate fino al 2010, poi una pausa di sei anni fino al 2016, quando è avvenuto il ritorno in onda, a grande richiesta e con ottimo successo di pubblico. Al timone, da sempre, Paolo Bonolis e Luca Laurenti. La gara consiste in prove di abilità, intelligenza e cultura generale, con l'intento di riprodurre, ma con esiti volutamente ridicoli, il meccanismo di selezione naturale teorizzato da Charles Darwin. Ad ogni prova viene dato un punteggio tramite votazione del pubblico in sala, composto da 200 persone (1 punto ogni voto), che nella quinta edizione sono 300. La somma dei punti alla fine delle varie prove determina la categoria in vantaggio prima dell'ultimo gioco, quello dei cilindroni. Le prove proposte frequentemente a Ciao Darwin sono le seguenti: Prova di canto, Genodrome, A Spasso nel Tempo, Dibattito, Defilè, i Cilindroni.

