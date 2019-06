Un Posto al Sole, anticipazioni dal 10 al 14 giugno 2019

Pronti per una nuova settimana in compagnia dei protagonisti di 'Un Posto al Sole'? Di seguito trovate le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 10 a venerdì 14 giugno 2019. Vi ricordiamo che l'appuntamento con la soap opera è a partire dalle 20.45 su Rai Tre.

Anticipazioni prossime puntate Un Posto al Sole

Guido sa della sua paternità, e la cosa su di lui ha un effetto sconvolgente. Un altro problema è che dovrà affrontare Cerruti, adesso con la consapevolezza di avergli sempre mentito.

Andrea e Arianna sono molto agitati: un'assistente sociale sta per far loro visita, con l'obiettivo di vagliare la loro domanda di adozione.

Nuovo tentativo di rapina al Vulcano per mano di Maurizio e Mimmo. Arianna però li aspetta armata, questa volta.

Momento di grande gelosia per Diego. Il ragazzo scopre infatti che Beatrice è andata avanti e ha una nuova relazione sentimentale.

Intanto Ferri scopre il piano di Alberto: questi sta portando avanti una concorrenza sleale allo scopo di far fallire il suo progetto.