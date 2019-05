Anticipazioni Un Posto al Sole, puntate dal 3 al 7 giugno 2019

Che cosa accadrà nelle prossime puntate di 'Un Posto al Sole'? Tra amori, intrighi e litigi, vi proponiamo di seguito alcune anticipazioni degli appuntamenti previsti da lunedì 3 a venerdì 7 giugno. Vi ricordiamo che la soap opera va in onda su Rai Tre a partire dalle 20.45.

Anticipazioni prossime puntate Un Posto al Sole: 3-7 giugno

Come riportano le anticipazioni raccolte da NapoliToday.it, è un momento particolarmente difficile per alcuni della soap.

Roberto Ferri vuole coinvolgere suo figlio nel suo progetto: l'idea è quella di allargare l'attività dei Cantieri al noleggio turistico.

Intanto Marina continua a pensare, con sempre maggiore determinazione, ad un modo per sbarazzarsi definitivamente di Alberto.

Continua il tormentato rapporto tra Rossella e Patrizio. Lei vorrebbe mantenere a tutti i costi viva la loro amicizia, ma c'è un ostacolo importante: il ragazzo prova ancora qualcosa per lei.

Ancora protagonista Alex, che fa di tutto per trasferirsi a Palazzo Palladini.

Clamoroso colpo di scena nel rapporto tra Guido e Mariella. Lui finalmente le chiede di sposarlo, ma ha una doccia fredda quando lei rifiuta.

Il vero problema è che Mariella si sente in colpa per non avergli mai raccontato la verità su Lollo.