Anticipazioni Un Posto al Sole, puntate dal 15 al 19 aprile 2019

Una nuova settimana in compagnia dei protagonisti di Un Posto al Sole. Sono già state diffuse alcune anticipazioni a proposito delle puntate in onda da lunedì 15 a venerdì 19 aprile 2019. Ve le proponiamo qui di seguito. L'appuntamento con la amatissima soap opera ambientata a Napoli è come sempre a partire dalle 20.45 su Rai Tre.

Anticipazioni Un Posto al Sole 15-19 aprile 2019

Giulia si chiede, dopo la confessione di Denis, se dare un'altra possibilità alla loro storia. Deve prendere una decisione.

Arianna vuole prendere il porto d'armi per "difendere" il Caffè Vulcano e, nonostante la ferma opposizione di Andrea, sembra irremovibile nella sua decisione. Quest'ultimo è in forte difficoltà.

Continua ad esserci una forte tensione tra Raffaele e suo figlio Diego, mentre Marina prende una decisione che si ripercuoterà sulla piccola Alice.