Che cosa succederà nelle prossime puntate di 'Un Posto al Sole'? E' NapoliToday a rivelare alcune anticipazioni ufficiali degli appuntamenti in onda dal primo al 5 luglio 2019. Di seguito trovate tutto quello che c'è da sapere. Vi ricordiamo che la soap ambientata a Napoli va in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 20.45 su Rai Tre.

Anticipazioni Un Posto al Sole 1-5 luglio 2019

Mia, la sorellina di Alex (intepretata dalla protagonista di "L'amica geniale" Ludovica Nasti), con i suoi capricci mina l'intesa che si è creata tra quest'ultima e Vittorio. Anita vuole approfittare dell'occasione e si rimette in gioco.

Nel frattempo finalmente Raffaele riesce a convincere Diego a mettere da parte la sua ossessione per Beatrice e la sua vita sentimentale. In realtà però l'ex fidanzata del ragazzo sta vivendo una storia che non la rende felice.

Un bel momento per Guido, che dopo numerose peripezie riesce finalmente a partire per le vacanze con Mariella e Lollo.

Intanto Marina è sempre più preoccupata dopo l'effrazione che l'ha vista vittima e installa delle telecamere di sorveglianza per scoprire chi la vuole perseguitare. Giulia, sempre forte e punto di riferimento per le persone che le sono accanto, è in piena crisi. Angela lo scopre.