Un Posto al Sole, anticipazioni dal 23 al 27 settembre 2019

Una nuova settimana in compagnia dei protagonisti di 'Un Posto al Sole' regala ai telespettatori i consueti colpi di scena nelle vite dei personaggi che animano Palazzo Palladini. Di seguito le anticipazioni delle prossime puntate in onda da lunedì 23 a venerdì 27 settembre 2019 riportate da NapoliToday. L'appuntamento con la soap opera ambientata a Napoli è, come sempre, ogni giorno alle 20.45 su Rai Tre.

Novità per Mariella e per il piccolo Lollo. I due vanno a vivere a casa di Guido: i primi momenti della convivenza sono già problematici.

Angela fa venire molti dubbi a Giulia, a proposito della sua decisione di raggiungere Denis.

Intanto, Mia capisce cosa sta succedendo nella sua famiglia: la bambina non sa bene come comportarsi.

Delusione per Alex. La ragazza scopre che Anita, la sua rivale, è stata assunta in radio.

Tra Marina e Fabrizio il rapporto è sempre più stretto. L'uomo si scontra con suo zio, il quale a tutti i costi prova a proteggere i segreti di famiglia.

Renato crede al suo rapporto con Adele, e fa di tutto per stare con lei. Il dubbio però è che la sua convinzione tra loro ci sia del feeling sia del tutto infondata.