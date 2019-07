Un Posto al Sole, anticipazioni dall'8 al 12 luglio 2019

Che cosa succederà ad Un Posto al Sole? Come ogni settimana, NapoliToday riporta le anticipazioni delle prossime puntate, in onda da lunedì 8 a venerdì 12 luglio 2019, sempre a partire dalle 20.45 su Rai Tre. Di seguito trovate tutto quello che c'è da sapere.

Anticipazioni Un Posto al Sole 8-12 luglio 2019

Innanzitutto, Alberto vuole bloccare il progetto di Filippo e Roberto, ed è determinato a farlo in tutti i modi.

Nel frattempo Marina decide di ospitare il senzatetto entrato nel suo appartamento.

Il rapporto tra Alex e Vittorio vive difficoltà sempre maggiori. In primo luogo per la continua presenza di Assunta nella loro vita di coppia.

C'è in realtà dell'altro. Vittorio ripensa continuamente alla notte d'amore trascorsa con Anita, ragazza per la quale a quanto pare non ha smesso di provare sentimenti.

Nel frattempo, per vincere la solitudine, Otello va a trovare gli ex colleghi al distretto. Le cose però non vanno come si aspettava, soprattutto con Cerruti e Cotugno, i quali sembrano non gradire alcune sue ingerenze