Anticipazioni Un Posto al Sole: puntate dal 4 all'8 marzo 2019

Una nuova settimana in compagnia dei protagonisti di Un Posto al Sole. Amori, litigi ed intrighi sono al centro delle prossime puntate, in onda da lunedì 4 a venerdì 8 marzo 2019. L'appuntamento con la amata soap ambientata a Napoli è come sempre a partire dalle 20.45 su Rai Tre.

Anticipazioni Un Posto al Sole 4-9 marzo 2019

Diventa sempre più difficile per Mariella nascondere chi è il vero papà del suo bambino.

Discute con Cerruti sull'opportunità o meno di dirlo a Guido, e il confronto si trasforma ben presto in lite.

Intanto Vittorio accompagna Alex a una festa, col solito obiettivo di far ingelosire Anita. Il finale della serata però è imprevisto e tra i due c'è un bacio.