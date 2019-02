Un Posto al Sole, anticipazioni puntate dal 25 febbraio all'1 marzo 2019

Una nuova settimana in compagnia dei protagonisti di Un Posto al Sole. Ecco alcune anticipazioni delle prossime puntate, in onda da lunedì 25 febbraio a venerdì primo marzo 2019, a partire dalle 20.45 su Rai Tre.

Anticipazioni Un Posto al Sole: puntate dal 25 febbraio all'1 marzo 2019

Franco viene aggredito da Prisco e portato in ospedale. Ma più che per se stesso, teme per Angela e Bianca: ha paura che Prisco possa coinvolgerle nella sua vendetta. È per questo che Boschi accetta l'aiuto di Ciro.

Valerio fa di tutto per riconquistarla, ma Elena non ne vuole più sapere di lui.

Nel frattempo, Giulia incoraggia Adele ad allontanarsi da Manlio e dalle sue violenze domestiche, trovando una casa in affitto soltanto per lei.

Nel frattempo Mariella rientra al lavoro dopo la maternità. Per lei c'è una sorpresa inaspettata: Guido le dichiara il suo amore.

Intanto Serena ha paura che i risultati dell'esame del Dna confermino che Del Colle non fosse il suo vero padre.

