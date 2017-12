Anticipazioni Uomini e Donne, Tina Cipollari regala un gigolò a Gemma

Un regalo davvero originale quello che Tina Cipollari, famosissima opinionista del fortunato programma televisivo Uomini e donne, ha fatto arrivare all’antagonista Gemma. Un gigolò con il compito di intrattenere la dama bianca anche sessualmente. Lei di ritorno dalla vacanza in Egitto ha per ora un solo e unico obiettivo ed è sempre lo stesso: puntare al cuore di Giorgio.

Tina regala un gigolò a Gemma

Il dono che Tina Cipollari ha fatto avere a Gemma si chiama Aron e ha 33 anni. Il gentile omaggio è avvenuto durante l’ultima registrazione del trono over di Uomini e donne che tra gossip e anticipazioni riserva delle sorprese davvero inaspettate. Aron è accompagnatore di professione e ha dichiarato di aver ricevuto delle indicazioni abbastanza specifiche per intrattenere Gemma la quale ha replicato che per il momento si accontenterà di una cena. Intanto la dama bianca cerca di conquistare il cuore di Giorgio Manetti e non appena tornata dall’Egitto ha fatto recapitare “all’amato” una serie di regali acquistati per lui durante la vacanza.