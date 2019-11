Un Posto al Sole, anticipazioni dal 18 al 22 novembre 2019

Che cosa succederà nelle prossime puntate di 'Un Posto al Sole'? Di seguito trovate alcune anticipazioni degli appuntamenti in onda da lunedì 18 a venerdì 22 novembre 2019. Vi ricordiamo che la serie tv ambientata a Napoli va in onda ogni giorno a partire dalle 20.45 su Rai Tre.

Anticipazioni Un Posto al Sole 18-22 novembre 2019

Roberto Ferri si precipita da Marina. Ha esaminato alcuni documenti contabili dei cantieri, e molte cose non gli quadrano.

Vuole chiedere spiegazioni ad Alberto sulla gestione.

Per Palladini le cose iniziano a mettersi male. Intanto Fabrizio vuole riconquistare Marina e fa di tutto per ottenere il suo scopo, mentre Patrizio si impegna ad aiutare Diego.

Proprio Diego è stato da poco scarcerato, e risulterà in salita il cammino per riprendere in mano la sua vita.

Vittorio è costretto ad ammettere ad Alex di averla tradita con Anita. Cerca quindi di farsi perdonare in tutti i modi.

Per Aldo è il momento di tornare a casa.