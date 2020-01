Un Posto al Sole, anticipazioni puntate dal 27 al 31 gennaio 2020

Tutto pronto per una nuova settimana in compagnia dei protagonisti di 'Un Posto al Sole'. Tante le novità attese nelle prossime puntate, in onda da lunedì lunedì 27 a venerdì 31 gennaio 2020. Tra amori, litigi e beghe familiari, ancora una volta la soap ambientata a Napoli saprà tenere i telespettatori con il fiato sospeso. Di seguito trovate qualche anticipazione di ciò che vedremo in onda. Intanto, vi ricordiamo che l'appuntamento con la serie tv è alle 20.35 su Rai Tre.

Anticipazioni Upas 37 - 31 gennaio 2020

Come riporta NapoliToday, il tentativo di Fabrizio per riconquistare il cuore di Marina non sta andando a buon fine. La donna capisce che i problemi fra loro sono legati non solo ad aspetti sentimentali, ma anche ad aspetti professionali.

Intanto Giulia viene sempre più manipolata da Marcello.

Il rapporto tra Filippo e Serena è difficile da ricomporre. Lui è tormentato dalla gelosia ma spera di poterla riconquistare. Il vero problema, tra loro, si chiama però Leonardo.

Angela vuole risolvere la situazione particolare che oramai c'è tra la figlia e la sua maestra, quindi decide di parlare alla preside.

Patrizio fa di tutto per trovare un lavoro a Diego.