Un Posto al Sole, anticipazioni puntate dal 18 al 22 marzo 2019

Una nuova settimana in compagnia dei protagonisti di Un Posto al Sole. Amori, litigi ed intrighi sono al centro delle prossime puntate, in onda da lunedì 18 a venerdì 22 marzo 2019. L'appuntamento con la amata soap ambientata a Napoli è come sempre a partire dalle 20.45 su Rai Tre.

Anticipazioni Un Posto al Sole

Niko e Susanna sono in ospedale con Adele, picchiata da Manlio. Quest'ultimo si chiude in terrazza e inizia a minacciare Giulia, Franco e Jimmy. Renato e Raffaele devono agire per provare ad evitare una tragedia annunciata: devono decidere se chiamare la polizia o meno.

Intanto, Cerruti non sopporta la ritrovata armonia tra Guido e Mariella.

Non finiscono i problemi per Franco, che dovrà affrontare un'operazione particolarmente delicata.

Nel frattempo Diego progetta un viaggio negli Usa con Beatrice. Sorge però un problema: Raffaele la sorprende in compagnia di un avvenente uomo maturo.

