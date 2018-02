Chi saranno gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo? Tutte le anticipazioni

E' tutto pronto per una nuova puntata di Verissimo in onda sabato 24 febbraio su Canale 5. Chi saranno gli ospiti di Silvia Toffanin? E soprattutto che cosa racconteranno ai telespettatori i vip? I personaggi più chiacchierati del momento?

Da Michelle Hunziker a Rudy Zerbi

Tra gli ospiti attesi per la puntata di sabato 24 febbraio, Michelle Hunziker e Rudy Zerbi. La show girl, reduce dal successo sanremese dove ha dato prova di grande professionalità dimostrandosi all'altezza dei suoi "compagni di viaggio", racconterà a Silvia Toffanin del suo desiderio di diventare ancora mamma. Michelle ha, fino ad ora, tre figlie: tutte femmine. Sarà forse volontà di papà Tomaso alzare il livello delle quote "azzurre" in casa?

"Ecco come ho scoperto che Mengacci è mio padre"

A raccontare particolari della sua vita, soprattutto privata, ci sarà anche Rudy Zerbi. Nel salotto di Silvia Toffanin spiegherà ai telespettatori quali sono state le emozioni che ha vissuto quando ha scoperto di essere figlio di Davide Mengacci. "E’ stato un colpo pazzesco scoprire vedendo la tv, una Vigilia di Natale con mia madre che Davide Mengacci era mio padre. Mia mamma aveva appena scoperto di avere un brutto male e non voleva lasciarmi senza che io sapessi un pezzetto della mia vita e del perché io avessi questa passione per l’arte"