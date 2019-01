Antonella Clerici con Anna Moroni e gli autori de ‘La prova del cuoco’: cosa bolle in pentola?

Guardando la foto pubblicata su Instagram da Anna Moroni e giocando con il tema del programma ‘La prova del cuoco’ viene da chiedersi cosa bolle in pentola, semmai qualcosa nel calderone delle decisioni televisive stia fremendo davvero in questi mesi.

L'esperta di cucina, per anni volto storico del cooking show di Rai Uno che da qualche mese è nelle giovani mani di Elisa Isoardi, ha condiviso con i follower la bella reunion con la madre di tutti i fornelli Antonella Clerici, tornata per qualche giorno nella Capitale, e con gli autori della trasmissione di cui in tanti rimpiangono le origini, Fabrizio Zaccaretti e Monica Parente.

"Che bella cenetta ieri sera con Antonellina mia, Zacky e Monichetta! Siamo proprio una vera famiglia! Come ci vogliamo bene! Sempre", ha scritto la Moroni che oggi affianca Davide Mengacci in ‘Ricette all’italiana’ su Rete 4.

Antonella Clerici torna a condurre 'La prova del cuoco'?

La foto ha inevitabilmente suscitato l’entusiasmo dei fan e alimentato i sospetti di un ipotizzato ritorno di Antonellina alla guida dello show culinario.

L’indiscrezione è stata lanciata qualche giorno fa da Oggi e rivela il brusio di corridoio secondo cui l'azienda pubblica starebbe pensando a un cambiamento drastico accettando anche lo spostamento del programma negli studi Rai di Milano pur di venire incontro alla Clerici, che oggi vive in Piemonte con il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle.

Al momento, però, non arrivano commenti ufficiali a riguardo e una foto resta nella nicchia di un indizio che non rivela nulla di più di una bella rimpatriata tra vecchi amici, anche se ai fan del programma regala la speranza di un ritorno al futuro.