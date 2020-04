Antonella Clerici dopo il discorso di Conte: "Non ho capito, eppure ho ascoltato"

Con la spontaneità che la contraddistingue, Antonella Clerici è stata tra i primi a commentare il discorso di Giuseppe Conte, o meglio, a chiedere aiuto. La conduttrice non ha ben compreso la spiegazione della 'Fase 2' fatta domenica sera dal Presidente del Consiglio: "Eppure ho ascoltato, ma non ho capito - ha tweettato - Si può girare solo per la propria regione ancora solo con autocertificazione? E i parenti solo se vivono nella stessa regione?".

I follower rispondono tra battute e consigli, ma a quanto pare la Clerici non è l'unica a non aver compreso le parole di Conte. "Io capito nada" ha commentato Fiordaliso, anche lei senza mezzi termini. Insomma il discorso del premier alla nazione non è stato proprio un successo, un po' per i contenuti 'antipatici' ma un po' anche per l'incomprensibilità di alcuni passaggi del discorso.

