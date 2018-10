Antonella Clerici critica ‘La Prova del Cuoco’, ma Elisa Isoardi non ci sta: la replica

“Non è un calo fisiologico. Dipende da una gestione sbagliata. A prescindere da chi lo conduce, questo è un programma che vive di dettagli”: così Antonella Clerici, ormai ex conduttrice storica del programma ‘La Prova del Cuoco’ e prossima al debutto di ‘Portobello’ sul Rai Uno, ha commentato gli ascolti calanti dello show ora nelle mani di Elisa Isoardi.

“E' stato un errore cambiarlo totalmente, eliminando tutti i volti a cui gli spettatori erano affezionati”, ha aggiunto ancora il volto di Rai Uno in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, ripresa a stretto giro proprio dalla nuova padrona di casa che ha voluto esprimere il suo parere sulle dichiarazioni della collega e fare delle precisazioni in merito all’attuale edizione del cooking show.

Il post di Elisa Isoardi dopo le dichiarazioni di Antonella Clerici sulla Prova del Cuoco

“Colgo l’occasione per precisare che la Prova del Cuoco non è 'cambiata totalmente' come è stato dichiarato, il programma quest’anno ha la durata di due ore anziché un’ora e mezza”, ha esordito Elisa Isoardi nel post pubblicato su Instagram in calce alla foto di Antonella Clerici: “Lavorando sodo abbiamo cercato di proporre alcune piccole novità dedicate alla conoscenza del prodotto, rimanendo in cucina senza trasformare l’identità di una trasmissione monotematica (lo dice la parola stessa) si è mantenuta la gara dei cuochi, un format dell BBC acquistato da RAI ben 18 anni fa quando Antonellina iniziò il suo brillante percorso. Abbiamo inoltre chiamato TUTTI i cuochi delle scorse edizioni perché non è mia abitudine lasciare a casa le persone che hanno contribuito al successo di un programma”.

“Detto questo, alcuni cuochi hanno declinato l’invito, altri li vedete già in cucina da noi, altri ancora entreranno nelle prossime settimane”, ha aggiunto ancora la conduttrice, pronta a fare tesoro delle parole della collega che resta consulente del programma: “Farò insegnamento della dichiarazione fatta da Antonella Clerici all’autorevole rivista televisiva TV Sorrisi e Canzoni (domani in edicola) in quanto consulente con tanto di firma in testa del programma la Prova del Cuoco. Non cambio l’idea che ho di lei, per me rimane una maestra, una grande conduttrice. Un abbraccio”.

Tanti i commenti che i telespettatori del programma hanno rilasciato in calce al pensiero di Elisa Isoardi, pronta a rispondere con la stessa cortesia a quanti le hanno fatto notare che effettivamente la trasmissione non funziona più come prima e a coloro che si sono complimentati con lei per il suo modo spontaneo di assumere un ruolo tutt’altro che semplice.