Antonella Clerici pronta a tornare in tv

Antonella Clerici sta per tornare in tv e con un programma studiato ad hoc per lei. Dopo un anno di stop, la bionda conduttrice volto storico de 'La prova del cuoco', è pronta per un nuovo progetto. Ad annunciarlo è stata lei stessa ospite in collegamento video a Domenica In nella puntata andata in onda oggi 10 maggio.

La quarantena di Antonella Clerici

Dalla sua casa a Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, la Clerici ha raccontato a Mara Venier di essersi trasferita da Roma in campagna da due anni: ”È una specie di fattoria, abbiamo molti animali. Ho lasciato il lavoro, la mia città ma a me piace ricominciare nella vita". Tra le novità della sua vita anche l'incontro con il suo compagno Vittorio "un uomo straordinario" ha sottolineato la presentatrice. "Abbiamo passato la quarantena con la mia famiglia allargata, ci sono stati anche i figli di Vittorio, siamo stati molto bene insieme e non era scontato. Sono convinta che non lascerò mai Vittorio, invecchierò con lui”.

Presto in tv

Dopo aver raccontato la sua quarantena in famiglia, la Clerici ha parlato della sua carriera professionale prossima alla ripartenza confidando che sta lavorando ad un progetto assieme al direttore di rete Stefano Coletta: “Torno, ne stiamo parlando con Coletta. Ha capito chi sono io e come posso rendere al meglio, ci stiamo lavorando e speriamo a settembre di riprendere tante cose belle insieme e di divertirci. Perché se non mi diverto non ho entusiasmo”.