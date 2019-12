Antonella Clerici torna in tv: in programma ‘Festival di Sanremo’ e ‘Ti lascio una canzone’

Anno nuovo, nuova energia tutta all’insegna della positività per Antonella Clerici, pronta a tornare in tv con la carica e l’ottimismo che la rendono uno dei personaggi più amati del piccolo schermo.

La bionda conduttrice si è raccontata in una lunga intervista al settimanale Oggi, spaziando dalla sua vita privata serenamente condivisa con il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle, alla sfera lavorativa, nel 2020 ricca di impegni professionali che la porteranno di nuovo nelle case degli italiani dopo le recenti brevi esperienze allo ‘Zecchino d’Oro’ e alla ‘Maratona Telethon’. Prossima tappa, dunque, sarà il Festival di Sanremo 2020, seguita dalla nuova edizione del suo ‘Ti lascio una canzone’ previsto subito dopo il periodo pasquale.

Antonella Clerici a Sanremo 2020

Amadeus ha voluto che Antonella Clerici fosse tra i giurati dell'ultima selezione di Sanremo Giovani trasmessa lo scorso 19 dicembre, esperienza che pare davvero si ripeta anche per una delle serate del prossimo Festival, come già anticipato dal conduttore. “Sanremo? Penso proprio che ci andrò, andrò a trovare Amadeus anche solo per un’ospitata!”, ha raccontato la conduttrice, rivelando poi quella che definisce una novità di lavoro, ovvero una nuova edizione del programma ‘Ti lascio una canzone’.

Antonella Clerici torna con ‘Ti lascio una canzone’

Dopo un momento di pausa segnato da qualche polemica per la sua esclusione dai palinsesti invernali, Antonella Clerici ha annunciato che il 2020 sarà “l’anno della riscossa”. Dopo la sua presenza al Festival di Sanremo, infatti, è pronta a tornare con una versione nuova di ‘Ti lascio una canzone’, sempre su Rai Uno. “Punto tutto sulle voci pulite dei bambini. Penso di saper fare la differenza nel valorizzarle: a vincere X Factor è stata la mia bambina di Sanremo Young (Sofia Tornambene, ndr), e chi vinse proprio quel programma quest’anno parteciperà a Sanremo Giovani (Tecla Insolia, ndr). Alberto Urso (ultimo vincitore di Amici, ndr) era uno dei miei bambini…”, ha confidato: “L’innocenza, il candore dei bambini, sono una leva importante per me nel fare questo mestiere. La gente ha voglia di una tv pulita, non volgare e soprattutto non urlata”.