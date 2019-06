Antonella Clerici fuori dai palinsesti Rai? Sui social l’enigmatico commento

L’ultima indiscrezione a riguardo arriva dalle pagine del Corriere della Sera in un pezzo a firma di Renato Franco: “La Rai taglia Antonella Clerici: per lei non è previsto nessun programma” scrive il giornalista che aggiunge dettagli in merito alla presunta (ricordiamo che l’ufficialità sulle scelte della prossima stagione televisiva arriverà solo con la presentazione dei palinsesti il 9 luglio) assenza della conduttrice dai programmi Rai già vociferata nei giorni scorsi.

“I corridoi della Rai sono sempre molto loquaci e dicono che la direttrice di Rai1 Teresa De Santis non ami Antonella Clerici. Così ogni proposta della conduttrice sarebbe stata respinta”, si legge sul Corriere, secondo cui uno dei volti storici di casa Rai rimarrebbe così in panchina nei prossimi mesi.

Antonella Clerici fuori dai palinsesti Rai? Il commento su Instagram

I rumors che aleggiano attorno alla presunta decisione di non affidare alcun programma televisivo ad Antonella Clerici è stata molto commentata dal pubblico estimatore della conduttrice che si è riversato sul suo profilo social per esprimere le proprie perplessità.

“Un sorriso senza parole, niente da aggiungere”, è stato il pensiero enigmatico espresso dalla ex timoniera de ‘La prova del cuoco’ a corredo della foto che mostra in primo piano il suo volto sorridente, riflessione che molti hanno associato alle voci che la indicano come clamorosamente esclusa dal calendario deciso dalla Rai. “Torna presto”, “Ti aspettiamo sempre”, “Manchi tantissimo in TV, spero tanto di rivederti non come ospite ma come padrona di casa”, sono solo alcuni dei messaggi affettuosi dei telespettatori a cui si è aggiunto anche quello di Rita Dalla Chiesa. “Sei una tostissima” - le ha scritto la collega - “E sorridi sempre”: un sorriso che i tantissimi fan di Antonella Clerici si augurano di ritrovare presto anche in tv.