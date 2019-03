Antonella Clerici, incursione in diretta a 'La prova del cuoco'

Più che una sorpresa quasi un miraggio. Antonella Clerici è piombata nello studio de 'La prova del cuoco' nel bel mezzo della puntata di martedì 19 marzo, lasciando a bocca aperta il pubblico ed Elisa Isoardi, contenta dell'incursione: "Qua Antonella c'è stata 18 anni, questo è il suo programma e noi cerchiamo di portarlo avanti" ha detto l'erede del cooking show di Rai 1, facendo poi i complimenti alla conduttrice per 'Sanremo Young'.

"Ce l'ho fatta" ha esclamato la Clerici, che da tempo voleva fare questa improvvisata: "Io ed Elisa ci siamo già sentite. Le ho detto che un giorno sarei arrivata a sorpresa, subito dopo Sanremo Young ho detto che sarei andata a trovarla ma lei non ci credeva". Detto fatto.

Rivederla dietro quei fornelli è emozionante, ma nessun ritorno in vista. Ora per lei un periodo di pausa dalla tv: "Ora mi riposo, non mi rivedrete fino a settembre". E prima di andare via, le parole per Elisa Isoardi: "Lo spirito è questo! Divertiti, divertiti, divertiti!".