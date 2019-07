Cairo corteggia Antonella Clerici: "A La7? Ne parliamo"

Chissà che non segua le orme del suo grande amico Massimo Giletti. A La7 per Antonella Clerici le porte sono aperte, parola di Urbano Cairo. La conduttrice ha reagito con eleganza all'esclusione dai palinsesti Rai della prossima stagione, ma allo stesso tempo ha fatto sapere di essere pronta, eventualmente, anche a cambiare casacca pur di poter fare bene il suo lavoro.

In Mediaset tutto tace, mentre alla presentazione dei palinsesti di La7 Cairo, ai giornalisti che gli chiedevano se ci fosse margine per portare la mamma de 'La Prova del Cuoco' in azienda, ha risposto: "Perché no? Magari ne parliamo. E' una grande professionista e con un personaggio come lei si potrebbero affrontare alcuni aspetti dell'access prime time che è un tema sul quale stiamo lavorando".

Nessun contatto ancora, anche se Cairo l'occasione di farle una proposta non se l'è lasciata sfuggire: "L'anno scorso a Dogliani l'ho incontrata e le ho detto: 'Quando vieni a La7?'. E questo prima ancora di sapere che fosse 'da salvare'".