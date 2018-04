“Antonella Clerici lascia la Prova del Cuoco: al suo posto torna Elisa Isoardi”

L’edizione della ‘Prova del cuoco’ che sta per concludersi potrebbe essere l’ultima condotta da Antonella Clerici.

A diffondere la notizia che anticipa l’addio della storica timoniera dei fornelli di Rai Uno è il Corriere che annuncia la decisione dopo ben 18 anni dall’esordio del programma che tutte le mattine tiene compagnia con ricette culinarie, sfide tra chef e consigli alimentari.

Ma c’è di più, perché il nome che viene fatto per sostituire la conduttrice è quello di un altro volto non nuovo ai telespettatori del primo canale, ovvero Elisa Isoardi che già aveva condotto il programma per sostituire la collega quanddo era in maternità.

Antonella Clerici conduce ‘Portobello’

Per Antonella Clerici si schiude, invece, una nuova esperienza professionale che la pone alla guida della nuova edizione di ‘Portobello’, revival dello storico show portato al successo negli anni ottanta da Enzo Tortora. Come scrive TvBlog, il programma potrebbe iniziare a ottobre in prima serata il sabato su Rai Uno e scontrarsi presumibilmente con 'Tu si que vales' di Maria De Filippi.

Antonella Clerici, i messaggi in diretta

Sebbene l’addio alla ‘sua’ Prova del cuoco non sia stato ufficializzato, qualche frecciatina ironica Antonella Clerici potrebbe averla lanciata durante le recenti puntate.

“Una conduttrice golosa come me sicuramente non la trovate più, quello lo do per certo, poi per il resto…” ha detto durante una diretta, o ancora: “Peccato che non possa fare battute sul futuro che vi aspetta”.

E mentre si attendono conferme o smentite sullo storico passaggio di consegne, sui social sono tanti i telespettatori che stanno inviando messaggi di affetto alla padrona di casa del programma: “Non andartene Antonella senza te la prova del cuoco è nulla” scrive qualcuno, ma lei non commenta. Per ora.