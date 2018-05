Antonella Clerici lascia la Prova del Cuoco: l’annuncio in diretta tv

E alla fine è arrivata la conferma ufficiale: Antonella Clerici lascia davvero ‘La prova del cuoco’, il programma dedicato alla cucina in onda tutte le mattine su Rai Uno da 18 anni.

La voce che da qualche giorno circolava è stata confermata dalla stessa conduttrice nella puntata odierna del 1° maggio 2018: “Quello che leggete è vero, lascerò La prova del cuoco" ha annunciato la padrona del coking show più longevo della tv italiana (la prima puntata risale al 2 ottobre del lontano 2000) appena iniziata la diretta tv.

Antonella Clerici ha voluto precisare che la decisione è stata presa da lei e che lasciare il timone del suo programma non vuol dire lasciare la Rai (pare, infatti, che sarà lei a condurre il remake di ‘Portobello’ nella prossima stagione di Rai Uno).

La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi al posto di Antonella Clerici?

Nulla di certo, al momento, su chi prenderà il posto di Antonella Clerici. Il nome di Elisa Isoardi resta tra i papabili, ma mancano conferme ufficiali a riguardo. Di certo per chiunque prenderà il suo posto non sarà semplice far dimenticare il modo di condurre così ironico e allegro della conduttrice storica del programma: “Si chiude un’epoca” ha scritto qualcuno su Twitter. Come dargli torto?!

