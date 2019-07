Antonella Clerici, stop in Rai e strizza l'occhio a Mediaset: "Mi piacerebbe Striscia"

Alla presentazione dei palinsesti Rai, martedì a Milano, c'era una grande assente. Nessuna traccia - né all'ex Fiera Portello tantomeno nella programmazione della prossima stagione - di Antonella Clerici, ancora sotto contratto. Potrebbe tornare nel 2020, - ipotesi di cui ha parlato la direttrice di Rai1 Teresa De Santis - nel frattempo la momentanea esclusione non la spaventa: "Non sono andata alla presentazione dei palinsesti perché non avevo nulla da presentare - spiega al settimanale Oggi - Questo non significa però che non lavorerò. Ho un contratto. Sono una professionista eclettica, in grado di spaziare dal calcio alla cucina, dall'intrattenimento ai programmi di attualità e in Rai si sa che il pubblico mi ama e mi apprezza".

Non solo serena, ma anche comprensiva nei confronti dei vertici: "Fabrizio Salini, l'amministratore delegato, è molto attento ai conti, sono sicura che questa situazione di mia apparente incertezza professionale si risolverà presto in un modo o nell'altro. So che mi aspettano cose belle. Lo sento". In Rai o passando alla concorrenza, poco importa: "A me piacciono i progetti - spiega la conduttrice -. E se penso ad 'Amici' o a 'C'è posta per te', non posso che fare i complimenti alla tv commerciale. E poi adorerei il bancone di 'Striscia la Notizia' perché io non lavoro in tv: mi diverto in tv! E lì so che mi divertirei da pazza".

"Rai o Mediaset non importa - conclude -. Io so di saper fare il mio lavoro. Poi il pubblico è sovrano, la gente a casa decide. Devo sentirmi amata, e questo vale per tutto. Affetti come lavoro. Se non mi sento amata, vado altrove, ricomincio da capo, non mi accontento".