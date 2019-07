Antonella Clerici fuori dai palinsesti Rai: la reazione in un post su Instagram

Ora è ufficiale: le voci sempre più insistenti che indicavano Antonella Clerici clamorosamente fuori dai palinsesti Rai sono state confermate poco fa con la presentazione dei programmi nella stagione televisiva 2019-2020.

Per la conduttrice da decenni volto storico della tv pubblica è stata prevista solo la conduzione della Festa di Natale Telethon il prossimo 14 dicembre, poi nulla: niente ‘Sanremo Young’, niente nuovi programmi, almeno per il momento. La notizia ha inevitabilmente scatenato una catena di commenti negativi da parte dei fan di Antonella Clerici, amatissima signora della tv italiana, che, lungi dall’esprimere in maniera diretta il suo pensiero in merito, ha affidato a una foto e a una breve didascalia un concetto che molto sembra riferirsi alla decisione dei vertici dell’azienda di estrometterla dall’imminente programmazione.

Antonella Clerici, il post su Instagram dopo la presentazione dei palinsesti Rai

Proprio mentre venivano resi noti i nuovi palinsesti Rai, Antonella Clerici ha pubblicato su Instagram un enigmatico messaggio che pare riferirsi proprio alla situazione lavorativa decisa dai vertici aziendali. “Più alto vola il gabbiano e più vede lontano” è stata la citazione tratta dal celebre romanzo ‘Il gabbiano Jonathan Livingston’ che la conduttrice ha scritto a margine di una foto emblematica. Innumerevoli i messaggi di affetto da parte dei fan telespettatori che si dicono dispiaciuti per non poterla seguire in tv e anche la collega Mara Venier ha fatto sentire la sua vicinanza con un cuoricino postato tra i commenti.

Antonella Clerici senza programmi, Teresa De Santis: “Stiamo ragionando sulla seconda parte di stagione”

Durante la presentazione dei palinsesti, il direttore di Rai Uno Teresa De Santis ha rilasciato la seguente dichiarazione ripresa da Fanpage sull’assenza di Antonella Clerici: “Antonella è una figura storica della RAI, ha sempre accettato sperimentazioni che non hanno portato sempre un risultato. Abbiamo allora ragionato su cose sa fare nella seconda parte dell'anno, ma dobbiamo capire. In questo lavoro di ricostruzione e ricerca con le teche, si innesta anche Antonella con un nuovo programma da collocare in primavera”.

Insomma, pare che l’Antonellina nazionale possa sì tornare, ma in un futuro remoto e ancora del tutto incerto.