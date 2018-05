Antonella Clerici in lacrime in diretta tv, ultimi giorni a "La Prova del Cuoco"

Sono giorni difficili per Antonella Clerici, gli ultimi al timone de "La Prova del Cuoco" dopo 18 anni. Lo show cooking di Rai 1 per lei è una seconda famiglia ed è impossibile trattenere la commozione davanti all'affetto che gli inseparabili compagni d'avventura - oltre che al pubblico - le stanno dimostrando.

Nella puntata di mercoledì è stato lo chef Gian Piero Fava ad emozionare Antonella: "Hai rispettato le persone molto timide come me - le ha detto lo chef - Riesci a rispettare i caratteri. Hai rispettato i miei momenti più difficili e per le cose che hai fatto voglio dirti grazie".

La conduttrice non ha trattenuto le lacrime: "Questa settimana è dura per me. Sarà dura per il pubblico a casa, immagino, per chi mi ha voluto bene e chi mi vuole bene. Ma anche per me perché è un congedo faticoso. Voluto ma faticoso".

Caloroso l'applauso del pubblico, al quale si è infine rivolta la Clerici: "Io sono così. Sono in televisione così come nella vita. Penso che il pubblico lo abbia capito dopo 30 anni di Rai qui e a Uno Mattina".