Antonella Clerici contro Maria De Filippi il sabato sera: le parole sull'avversaria

Volta pagina Antonella Clerici. La prossima stagione televisiva avrà un'altro sapore per lei, che ha lasciato "La Prova del Cuoco" dopo 18 anni per lanciarsi in un una nuova sfida, quella di riportare in auge "Portobello", il famoso programma ideato e condotto per anni da Enzo Tortora, fino al 1983.

"Sentivo dentro di me che era giusto cambiare - ha spiegato a Leggo - cominciare con una nuova sfida. Ci pensavo da almeno un paio d'anni perché oggi la cucina la fanno tutti, non è più una novità. Portobello invece è una novità". I presupposti per fare grandi numeri ci sono tutti - pappagallo compreso, che la Clerici ha assicurato ci sarà - anche se non sarà facile vedersela con Maria De Filippi, in onda nello stesso periodo con "C'è posta per te", il suo colosso.

"Ho subito detto non si potrebbe fare al venerdì? - ha fatto sapere la conduttrice - Ma al venerdì c'è il mio amico Carlo Conti e io per lui ho un debole e non posso litigare con lui la serata. Senza dubbio ho un'avversaria di tutto rispetto che mette una task force in onda non indifferente, ma non è una lotta tra me e Maria". Nessuna rivalità, dunque. Dicono tutti così...