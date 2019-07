Antonella Clerici, stoccata alla Rai: "Pagata senza fare niente, voglio lavorare"

E' un momento difficile per Antonella Clerici, rimasta a piedi dopo anni di onorata carriera in Rai. Assente dai palinsesti della prossima stagione - fatta eccezione per la conduzione della Festa di Natale Telethon -, c'è ancora un contratto che la lega alla tv pubblica e proprio su questo aspetto vuole andare a fondo.

"Ci sta che un direttore decida di cambiare - spiega al Corriere della Sera -. Ma qui ci sono anche due aspetti da valutare: c'è un contratto in corso e dovrebbe valere anche quello che uno ha fatto per l'azienda. Ho ancora un anno di contratto, ma non mi piace ricevere il bonifico mensile senza fare niente: io voglio lavorare".

Volto storico di Rai1, la conduttrice dice di essersi vista "a lungo" con la direttrice Teresa De Santis e di avere parlato con lei di "un emotainment, valutato l'ipotesi di un Sanremo Kids, ma dall'ultimo colloquio che ho avuto con lei sono uscita con l'idea che non fosse uno scambio di progetti ma di opinioni. Ho capito che vengo vista come una che deve essere messa da qualche parte, non come un cavallo su cui puntare".

La Clerici, infine, rivela di essere corteggiata da altre televisioni: "In tanti, ma non faccio nomi. Mi ha fatto molto piacere, come quando stai con un fidanzato che non ti guarda più e incontri persone che ti fanno un sacco di complimenti". E conclude: "E' sempre stato così: da una crisi è nato qualcosa di bello. La mia prima scelta rimane la Rai, ma vedremo. Mi piace la Serie A, non i campetti di provincia".