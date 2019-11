Antonella Clerici torna a 'La prova del cuoco?' La voce bomba

Dopo averla lasciata a bocca asciutta per l'intera stagione, la Rai starebbe pensando di riaffidare ad Antonella Clerici la conduzione de 'La Prova del Cuoco', da due anni nelle mani di Elisa Isoardi. La 'mamma' del cooking show di Rai1, che non ha mai negato di sentirne la mancanza, potrebbe riprendere il suo posto a settembre 2020.

A lanciare l'indiscrezione Blogo. Una voce bomba che se confermata provocherebbe un bel terremoto, soprattutto tra le due 'antagoniste'. Elisa Isoardi, così, si vedrebbe 'soffiare il posto' da chi l'ha sempre incoraggiata in questi due anni e dovrebbe trovare una nuova collocazione nel palinsesto Rai. E tra le due 'litiganti', gli ascolti godono.

Antonella Clerici e l'addio a 'La Prova del Cuoco': "Bisogna andar via prima che tutto diventi routine"

Dopo 18 anni, a maggio 2018, Antonella Clerici ha lasciato 'La Prova del Cuoco'. Una scelta difficile, ma necessaria, come ha spiegato nel suo discorso: "Bisogna andar via quando la tavola è ancora apparecchiata, quando gli invitati stanno ballando. Bisogna andar via prima di rischiare che tutto diventi routine, perché noi artisti abbiamo il dovere di essere sempre al top, di darvi il meglio. E poi ci sono degli incontri importanti, io ho conosciuto quest'uomo straordinario e cambio tutta la mia vita. Non dovete avere paura del cambiamento, il cambiamento è vita". Se quello era un addio o un arrivederci lo scopriremo.