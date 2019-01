“Antonella Clerici torna a La prova del cuoco”: l’indiscrezione rivela il futuro di Elisa Isoardi

Sono passati quattro mesi ormai da quando ‘La prova del cuoco’ è passata dalle mani della sua storica conduttrice Antonella Clerici a quelle della giovane collega Elisa Isoardi.

Come ampiamente discusso, il pubblico affezionato al programma di cucina di Rai Uno non ha preso benissimo il cambiamento dopo 18 anni di onorato impegno ‘antonelliano’, malcontento che è stato registrato dagli ascolti in calo e dai commenti degli telespettatori che sui social invocano il ritorno della bionda madre di tutti i fornelli.

Al momento la conduttrice piemontese continua a portare avanti il carrozzone con tutto l’impegno possibile e si lascia alle spalle i continui paragoni con la sua precorritrice, ma le voci che le qualcosa potrebbe cambiare – anzi – tornare come prima, si levano e si diffondono.

Antonella Clerici torna a ‘La prova del cuoco’, Elisa Isoardi passa a ‘La vita in diretta’

Ad insinuare il dubbio che tra i vertici Rai si sia propensi a far tornare Antonella Clerici al timone de ‘La prova del cuoco’ è Alberto Dandolo sul settimanale Oggi in edicola.

“Negli studi Rai di Corso Sempione a Milano si mormora che Antonella Clerici dal prossimo settembre tornerà a condurre la sua amata ‘Prova del cuoco’”, si legge nella rubrica Ah Saperlo che aggiunge il dettaglio secondo cui il popolare cooking show andrebbe in onda da Milano per venire incontro alle esigenze della bionda conduttrice ormai trasferita in provincia di Alessandria con il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle, e si avvarrebbe di un gruppo di un gruppo di lavoro in parte rinnovato.

Ed Elisa Isoardi? Per lei, si legge nelle Pillole di Gossip, si aprirebbero le porte de ‘La vita in diretta’, il programma contenitore di Rai Uno ora condotto da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi.

Insomma, stando ai rumors, fervono i lavori per rendere la Rai sempre più competitiva nelle fasce orarie che più fidelizzano il pubblico. Per la nuova stagione televisiva mancano ancora tanti mesi: tutto può succedere.