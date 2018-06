Antonella Clerici, l'addio in lacrime a La Prova del Cuoco: il discorso è da brividi

E' stata una settimana difficile per Antonella Clerici, che giorno dopo giorno si avvicinava a un addio doloroso. Voluto, ma doloroso. La conduttrice lascia "La Prova del Cuoco" dopo 18 anni e le parole con cui si congeda dal programma fanno venire la pelle d'oca.

Un discorso da brividi, che fa tra le lacrime, ma senza rimpianti: "Bisogna andar via quando la tavola è ancora apparecchiata, quando gli invitati stanno ballando. Bisogna andar via prima di rischiare che tutto diventi routine, perché noi artisti abbiamo il dovere di essere sempre al top, di darvi il meglio. E poi ci sono degli incontri importanti, io ho conosciuto quest'uomo straordinario e cambio tutta la mia vita. Non dovete avere paura del cambiamento, il cambiamento è vita".

Non manca ovviamente l'ironia nelle sue parole: "La Prova del Cuoco è durata più di qualsiasi mio matrimonio. Avevo 37 anni quando sono entrata per la prima volta in questo studio e ne sono successe di cose: la carriera, il Festival di Sanremo, le delusioni, le corna. Vi ho sempre raccontato tutto, senza segreti e senza filtri". E poi un pensiero anche per il suo grande amico Fabrizio Frizzi: "Tanti anni fa presi il treno de La Prova del Cuoco, ora prendo il treno della vita. La morte di Fabrizio mi ha fatto pensare. La vita è un soffio".

Il suo, però, non è un addio alla tv: "Ci rivedremo a fine ottobre con Portobello, storica trasmissione del grandissimo Enzo Tortora - assicura Antonella Clerici - Poi avrò Sanremo Young e ad aprile-maggio una nuova trasmissione di cui non voglio dirvi nulla. Mi mancherà però il rapporto quotidiano con voi, lo porterò sempre con me".

La Prova del Cuoco va avanti con Elisa Isoardi, ed è sempre Antonella Clerici a ufficializzare il passaggio di consegne e a raccomandarsi col pubblico: "Sarà lei a prendere il mio posto, non più come supplente come qualche anno fa, ma come titolare. Le auguro tutto il bene del mondo. Sostenetela".