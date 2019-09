Silvia Toffanin accoglie Antonella Clerici a Verissimo: "Bentornata a Mediaset". E nel futuro? "Mai dire mai"

Era l’ospite più attesa, anche perché la sua partecipazione proprio, all’apertura della nuova stagione di Verissimo, ha un sapore decisamente particolare. Silvia Toffanin lo ha confessato subito: era tanto che le stava dietro e cercava di organizzare un’intervista e quel momento è arrivato. Antonella Clerici, volto simbolo della Rai ma oggi abbastanza critica nei confronti di viale Mazzini, è stata accolta tra gli applausi del pubblico di Verissimo. Una puntata che si è stata aperta da un video in cui è proprio Silvia Toffanin a raccontare i punti salienti della vita della conduttrice, a partire dalla sua infanzia e adolescenza in provincia, a Legnano, fino all’arrivo nel mondo della tv, i programmi storici e l’amore di sua figlia Maelle.

Filo conduttore “semiserio” della puntata è stata l’eccezionalità della presenza di Antonella Clerici in uno studio Mediaset. Che questo primo passaggio preannunci qualcosa di più?

Antonella Clerici pronta a un ritorno a Mediaset?

“Mi fa molto strano iniziare così la mia stagione televisiva, ma sono anche contenta di iniziarlo con te. Mi mancava il pubblico, l’affetto della gente”. Ha esordito così Antonella Clerici, per poi passare all’intervista vera e propria. A una domanda diretta sui suoi prossimi progetti televisivi, in Rai o altrove, Antonella Clerici ha risposto così: “Fino a giugno in Rai. Istintuale come sono, quando succedono queste cose io vorrei buttare tutto e andarmene. Poi però mi sono detta di non fare scelte affrettate e di pensare bene a quello che voglio fare. Quello che conta sono i progetti e adesso penso ad un progetto che sia giusto per me e andrò dove lo potrò fare”.

Ma al termine dell’intervista, al momento dei saluti, Silvia Toffanin è tornata sulla questione, strappando ad Antonella Clerici quasi la fatidica frase: “Mai dire mai”, ricordando poi che la bionda conduttrice – da trentaquattro anni in Rai – era già passata brevemente per gli studi Mediaset durante la stagione televisiva 1999-2000, per poi tornare in pianta stabile a viale Mazzini, che nel 2000 le affidò “La prova del cuoco”. Un programma che Antonella Clerici ha condotto per diciotto anni e al quale ha rinunciato “per amore”, come ha raccontato lei stessa.

Antonella Clerici: "Ho rinunciato a La prova del cuoco per amore"

“Ci sono momenti in cui devi fare delle scelte: lavoravo tutti i giorni in diretta da Roma quando la mia vita mi riportava di nuovo in provincia dove avevano iniziato. Se poi ripenso a Fabrizio Frizzi, quando è venuto a trovarmi a sorpresa e dopo tre mesi non c’era più… È stata una cosa che mi ha fatto tanto pensare e mi ha fatto scegliere una vita più privata, più legata alle cose importanti della vita perché per me e per Carlo - eravamo un trio molto affiatato e un po’ il simbolo della Rai - è stato veramente un colpo fortissimo. Questa cosa ha accelerato tanto delle scelte che avrei dovuto fare con più calma o ponderate, ma io non sono così. Mi sono buttata con il cuore oltre l’ostacolo e sono felice della vita che faccio”.

Dopo 18 anni cosa prova a riguardare quel programma, oggi condotto da Elisa Isoardi? “È complicato. Quando fai una cosa per tanti anni e poi la fanno altri è strano. Dici: ‘Io l’avrei fatto in un altro modo’, ma non è giusto perché non è più la tua trasmissione ed è giusto che Elisa faccia il suo programma insieme ai suoi autori. Ma è strano, perché è stata una trasmissione che è stata la mia seconda pelle per tanti anni”.

Al momento di lasciare lo studio, Antonella Clerici si è incrociata con Enrico Brignano, ospite dopo di lei a Verissimo, e anche lui ha scherzato in maniera sulla sua presenza in uno studio Mediaset: “Benvenuta e bentornata a Canale 5”.