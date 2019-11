Antonella Clerici ricomincia dallo Zecchino: "Il ritorno alla Prova del Cuoco? Non è corretto parlarne"

Dopo una lunga assenza, Antonella Clerici torna in onda su Rai1, accanto a Carlo Conti. La conduttrice sarà al timone della 62esima edizione dello Zecchino d'Oro: tre appuntamenti pomeridiani il 4, 5 e 6 dicembre, in diretta dagli studi televisivi dell'Antoniano di Bologna, più la finale di sabato 7 dicembre, in prima serata, in diretta dall'Arena di Casalecchio di Reno. Un'assoluta novità per il piccolo schermo, con la direzione musicale del Maestro Peppe Vessicchio, il Coro dell'Antoniano diretto da Sabrina Simoni e la regia di Maurizio Pagnussat.

"E' il modo migliore per ricominciare" ha detto la Clerici durante la conferenza stampa di presentazione, a Roma. L'incontro con i giornalisti è stato anche il momento per chiarire alcune indiscrezioni circolate nelle ultime settimane sul suo possibile ritorno alla Prova del Cuoco: "Non mi sembra corretto parlarne, il programma adesso ha una conduttrice, Elisa Isoardi - ha spiegato -. Il programma adesso è suo. Potrei fare una cosa diversa, ma tornare al daytime dipenderà da una serie di cose. E' prematuro parlare di futuro. Se ci sono novità, le racconterò". Una 'smentita' che lascia diversi spiragli aperti.

La voglia di tornare nel palinsesto a pieno regime c'è, ma l'ultima parola non è la sua: "Spero di fare un prime time in primavera, ho tante idee. Sono a disposizione, ma non dipende da me. Vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi". Innanzitutto, il rinnovo o meno del contratto, in scadenza a giugno.