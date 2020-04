Antonella Elia ricorda Raimondo Vianello a dieci anni dalla morte: l’omaggio sui social

Il 15 aprile di 10 anni fa moriva Raimondo Vianello, straordinario artista televisivo protagonista di pagine indimenticabili della storia dello spettacolo italiano. Attore brillante, autore, sceneggiatore e conduttore, con la moglie Sandra Mondaini il comico nato a Roma il 7 maggio 1922 ha formato la coppia più longeva e famosa del piccolo schermo, diventando un esempio da seguire per diversi personaggi che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e lavorare con lui.

Tra loro c’è anche Antonella Elia, showgirl oggi reduce dall’esperienza del Grande Fratello Vip e per tre anni, dal 1993 al 1996, accanto al conduttore nel programma di approfondimento sportivo di Italia 1 della domenica sera ‘Pressing’. Ed è proprio per omaggiare la persona che Raimondo Vianello ha rappresentato per lei e la sua vita professionale che la ex concorrente del reality di Canale 5 ha scritto un post su Instagram nel giorno del decimo anniversario della scomparsa del conduttore, ritratto con lei in una foto d’epoca che reca la sua dedica affettuosa.

Antonella Elia ricorda Raimondo Vianello sui social

“Ad Antonella, indimenticabile collega e amica”, si legge nello scatto in bianco e nero autografato da Raimondo Vianello per Antonella Elia che, alla pubblicazione dell’inedita immagine, ha affiancato parole cariche di gratitudine e affetto per l’indimenticabile conduttore.

“Ci sono persone che passano attraverso la tua vita come meteore, abbagliano per un attimo e poi scompaiono senza lasciare traccia del loro passaggio e persone che la incidono, la scuotono e la trasformano per sempre e anche quando non ci sono più, rimane una presenza indelebile, come se non fossero mai andate via.

Raimondo, ho fatto un pezzo importante della mia strada insieme a te che mi hai guidata e insegnato molto di quello che so. Oggi sono 10 anni che te ne sei andato ma per me è come se tu fossi ancora accanto a me con la tua ironia unica e i tuoi insegnamenti sinceri.

Grazie di tutto."

Tanti i follower che hanno apprezzato l’omaggio così sinceramente espresso da Antonella Elia per un grande professionista della tv, segno di una riconoscenza infinita che il tempo non cancella.

